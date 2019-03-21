До 5 лет осудили одну из организаторов псевдореферендума 2014 года на Донетчине

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

СБУ установила, что жительница Краматорска в апреле 2014 года добровольно присоединилась к "инициативной группе" по организации и проведению незаконного референдума и возглавила "участковую комиссию", говорится в сообщении.

Отмечается, что в мае 2014 г. злоумышленница раздавала "бюллетени", составляла так называемые "реестры избирателей" и "протоколы", а также распределяла обязанности между другими организаторами псевдоволеизъявления.

Во время санкционированных следственных действий правоохранители обнаружили по месту жительства фигуранта дела документы, средства коммуникации и другие вещественные доказательства, подтверждающие ее незаконную деятельность, отмечают в СБУ.

Краматорский городской суд признал злоумышленницу виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК. Донецкий апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменений.

Приговор вступил в законную силу, подчеркивают в пресс-службе.