До 5 лет осудили одну из организаторов псевдореферендума 2014 года на Донетчине
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
СБУ установила, что жительница Краматорска в апреле 2014 года добровольно присоединилась к "инициативной группе" по организации и проведению незаконного референдума и возглавила "участковую комиссию", говорится в сообщении.
Отмечается, что в мае 2014 г. злоумышленница раздавала "бюллетени", составляла так называемые "реестры избирателей" и "протоколы", а также распределяла обязанности между другими организаторами псевдоволеизъявления.
Во время санкционированных следственных действий правоохранители обнаружили по месту жительства фигуранта дела документы, средства коммуникации и другие вещественные доказательства, подтверждающие ее незаконную деятельность, отмечают в СБУ.
Краматорский городской суд признал злоумышленницу виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК. Донецкий апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменений.
Приговор вступил в законную силу, подчеркивают в пресс-службе.
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Напомним, 26 декабря 2018 Лисичанский городской суд Луганской области признал виновными и приговорил к лишению свободы трех организаторов незаконного "референдума" на территории Лисичанска.
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