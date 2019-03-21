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Десятки миллионов долларов и синтетические наркотики: разоблаченную в Украине нарколабораторию организовали россияне


фото: ssu.gov.ua
Самую большую в истории Украины нарколабораторию организовали россияне после того, как в 2017 году в РФ начали массово разоблачать участников группировок, которые занимались производством и сбытом наркотиков

Об этом представители ГПУ и СБУ сообщили во время брифинга, передает Еспресо.TV

Отмечается, что преступную группировку правоохранители "разрабатывали" более года. Оно состояло из более 1 тыс. человек. Представители этой группировки занимались сбытом наркотических средств иностранного происхождения и всем спектром психотропных веществ.

Представитель СБУ рассказал, что когда эта организация называлась "Химпром". Ее создал гражданин РФ на территории России, но после того, как в 2017 году в РФ начали массово задерживать участников этой организации, руководители выехали из России и организовали свою преступную деятельность на территории Украины.

С "клиентами" контактировали через мессенджер Telegram, где договаривались о заказе и месте, где оставят "закладку". Оплачивали "товар" через криптовалюту или электронные кошельки. Средства из них переводили в наличные и инвестировали в недвижимость и бизнес в РФ и других странах.

С четырех утра на территории Киева, Киевской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей провели более 100 следственных действий (более 80 обысков). Нашли и изъяли орудие преступления - наркотические вещества, наличные, ценные вещи, слитки, украшения общей стоимостью более $5 млн.

Анализ "черной бухгалтерии" дает основания полагать, что примерный ежегодный оборот и доходы составляли десятки миллионов долларов.

Сейчас задержали около 20 членов группировки. Решается вопрос о подозрении и мере пресечения.

  • Напомним, в четверг, 21 марта, в Киеве разоблачили крупнейшую в истории Украины нарколабораторию.

 

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