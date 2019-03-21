Британцы требуют отменить Brexit: петицию об этом подписали уже более 1,3 млн человек
21 марта, 2019, 22:30
В Великобритании стремительно набирает подписей петиция за отмену выхода страны из Евросоюза - по состоянию на 22:20 четверг, 21 марта, ее подписали уже 1311334 человека
Соответствующие данные содержатся на страница петиции.
"Отменить статью 50 и остаться в ЕС. Правительство неоднократно заявляло, что выход из ЕС является "волей народа". Нам нужно положить конец этому утверждению, доказав сейчас силу народного стремление остаться в ЕС", - говорится в петиции.
Парламент рассматривает петиции, набравшие более 100 тыс. подписей. При этом ждать определения даты обсуждения нужно 1 день.
Правительство отвечает на все петиции, которые набирают более 10 тыс. подписей. Ждать ответа правительства нужно 3 дня.
- Напомним, 12 марта 391 депутат парламента Великобритании проголосовал против соглашения о выходе Великобритании из ЕС.
- 13 марта парламент Великобритании отклонил возможность выхода из ЕС без соглашения .
- 14 марта Палата общин парламента Великобритании проголосовала против проведения второго референдума по Brexit.
- Совет ЕС утвердил экстренные меры в случае, если Великобритания выйдет из ЕС без соглашения.
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