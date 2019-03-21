Более 50% доходов банковского сектора Украины с начала года получил один банк
Об этом сообщила пресс-служба "Приватбанка".
"Прибыльная работа банка была обеспечена планомерным наращиванием кредитного портфеля на 14 млрд грн. При этом, если сравнить с январем-февралем 2018 года, ПриватБанк увеличил объемы высоколиквидных активов до 206 млрд грн ", - сообщает пресс-служба государственного банка.
А рост кредитного портфеля в первую очередь за счет розничных кредитов (+8,6 млрд грн) и финансирования малого бизнеса (+1,5 млрд грн) обеспечило в январе и феврале 2019 года рост процентных доходов банка в 5,5 млрд грн (1, 1 млрд грн).
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Напомним, в январе-феврале 2019 года украинские банки получили 8,7 млрд грн чистой прибыли.
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В 2018 году платежеспособные банки получили 21,7 млрд грн чистой прибыли. Последний раз банковская система была прибыльной в 2013 году, когда ее прибыль составила 1,4 млрд грн.
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В январе 2019 года украинские банки получили чистую прибыль 5,4 млрд грн .
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