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Более 50% доходов банковского сектора Украины с начала года получил один банк


фото: censor.net
По итогам первых двух месяцев 2019 года чистая прибыль государственного "Приватбанка" составила 5,2 млрд грн, что на 4 млрд больше аналогичного показателя прошлого года

Об этом сообщила пресс-служба "Приватбанка".

"Прибыльная работа банка была обеспечена планомерным наращиванием кредитного портфеля на 14 млрд грн. При этом, если сравнить с январем-февралем 2018 года, ПриватБанк увеличил объемы высоколиквидных активов до 206 млрд грн ", - сообщает пресс-служба государственного банка.

А рост кредитного портфеля в первую очередь за счет розничных кредитов (+8,6 млрд грн) и финансирования малого бизнеса (+1,5 млрд грн) обеспечило в январе и феврале 2019 года рост процентных доходов банка в 5,5 млрд грн (1, 1 млрд грн).

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