АвтоКрАЗ представил автокран грузоподъемностью 40 тонн - самый мощный в линейке

21 марта, 2019, 21:22

Автокран КС-65719 грузоподъемностью 40 тонн только появился в линейке аналогичной спецтехники КрАЗ. Самый мощный, к тому же на базе новой перспективной модели автомобилей КрАЗ с компоновкой "кабина над двигателем". До этого ЧАО "АвтоКрАЗ" такого специзделия не выпускал

Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

"Крановое спецоборудование установлено на шасси бортового автомобиля КрАЗ-6511В4 колесной формулы 6х4. Силовая установка включает 375-сильный двигатель Евро 5, агрегатированный с механической КЗП и однодисковым сцеплением нажимного типа. Есть предпусковой подогрев двигателя. Тип привода тормозной системы - пневматический от компрессора двигателя, с системой ABS. Кабина бескапотная, дневная низкая, с высоким уровнем комфорта. В ней - функциональная панель приборов, рулевой механизм интегрального типа, центральный замок, электрические стеклоподъемники. Двухскатное ошинование, бортовой компьютер с комбинацией приборов, передняя и задняя защиты радиатора, зеркало заднего вида с подогревом и электрорегулировкой, защитные решетки фар, заднее устройство для буксировки и расширенный комплект ЗИП, в частности в комплектации автомобиля. Согласно ТЗ заказчика, среди дополнительных опций - цифровой тахограф, два противооткатных упора, противовес 4 т и т.д. Крановая надстройка ТК "Автокраны Украины" включает четырехсекционную стрелу длиной 34 метра грузоподъемностью 40 тонн с углом поворота 360 °. Система управления крановыми операциями - стандартная, с приборами безопасности. В кабине крановщика опционно установлены дизельный обогреватель и радиомагнитола", - говорится в сообщении.

25-тонные и 32-тонные автокраны, которые "КрАЗ" поставил в течение двух последних лет партнерам по нефтегазовому и горнодобывающему комплексам Украины, базировались на шасси КрАЗ-6322 (6х6) и КрАЗ-65053 (6х4). А 40-тонный автокран традиционный заказчик захотел на бескапотном шасси, которое предприятие и изготовило.