Австрийские и немецкие следователи раскрыли всемирную допинговую сеть

21 марта, 2019, 08:38

Немецкие и австрийские следователи раскрыли всемирную допинговую сеть. Пока следствию известно о связанных с ней по меньшей мере 21 спортсмене из 8 европейских стран, представляющих 5 видов спорта

Об этом заявил генеральный прокурор Мюнхена Кай Гребер, передает Deutsche Welle.

Генпрокурор сказал, что следователи вышли на сеть в результате операции Aderlass ( "Удар").

После допроса главного подозреваемого, доктора из Эрфурта Марка С., у следственных органов появились данные о 21 спортсмене, но полный масштаб деятельности сети пока непонятен.

Гребер также рассказал о "трехзначном числе случаев забора крови", которые проводились с 2011 года по февраль 2019 года по всему миру, о "колоссальной" доказательной базе. Также он сказал, что главный подозреваемый Марк С. сделал "значительные" заявления.

Отмечается, что 3 из 5 видов спорта - это беговые лыжи, велоспорт и триатлон. Два других зимних вида спорта Гребер не стал называть "в интересах следствия".

Прокурор также сказал, что два человека из преступной сети летали на зимнюю Олимпиаду 2018 года в Пхенчхане, чтобы обеспечить там спортсменов их обогащенной кровью.

Гребер отказался ответить на вопрос, есть ли среди подозреваемых немецкие атлеты.

Во время операции Aderlass задержали 9 спортсменов, в том числе и австрийского лыжника Йоханнеса Дюрра, а также спортсменов из Эстонии и Казахстана.

По информации прокурора, спортсмены платили доктору Марку С. за его услуги от € 4 тыс. до € 12 тыс. За спортивный сезон, то есть суммарно до € 100 тыс. ежегодно. Подозреваемому за каждый случай грозит от 1 до 10 лет тюрьмы.

В то же время у следователей пока нет достаточных доказательств, что спортивные федерации "систематически поддерживали применение допинга".