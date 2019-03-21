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Австралиец не мог выгнать коалу из машины, потому что она наслаждалась кондиционером

Австралийский винодел Тим Уитроу не мог выгнать коалу из своего автомобиля, потому что она наслаждалась прохладой из кондиционера

Соответствующее видео он опубликовал в Facebook.

Том осматривал свои виноградники и попал в смешную ситуацию. Он оставил дверь своей машины открытой, а вернувшись, обнаружил на заднем сиденье коалу, которая наслаждалась прохладой из кондиционера.

Винодел фотографировался с ней и пытался ее напоить водой из бутылки. А вот выгнать животное он не смог. Упорной коале нравилось сидеть в машине. Сначала на заднем сиденье, а затем она перебралась на переднее сиденье и пыталась вылезти через лобовое стекло, поцарапав все в машине. Впоследствии смогла выбраться через дверь.

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