Австралиец не мог выгнать коалу из машины, потому что она наслаждалась кондиционером
21 марта, 2019, 15:12
Австралийский винодел Тим Уитроу не мог выгнать коалу из своего автомобиля, потому что она наслаждалась прохладой из кондиционера
Соответствующее видео он опубликовал в Facebook.
Том осматривал свои виноградники и попал в смешную ситуацию. Он оставил дверь своей машины открытой, а вернувшись, обнаружил на заднем сиденье коалу, которая наслаждалась прохладой из кондиционера.
Винодел фотографировался с ней и пытался ее напоить водой из бутылки. А вот выгнать животное он не смог. Упорной коале нравилось сидеть в машине. Сначала на заднем сиденье, а затем она перебралась на переднее сиденье и пыталась вылезти через лобовое стекло, поцарапав все в машине. Впоследствии смогла выбраться через дверь.
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