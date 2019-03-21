Австралиец не мог выгнать коалу из машины, потому что она наслаждалась кондиционером

21 марта, 2019, 15:12

Австралийский винодел Тим Уитроу не мог выгнать коалу из своего автомобиля, потому что она наслаждалась прохладой из кондиционера

Соответствующее видео он опубликовал в Facebook.

Том осматривал свои виноградники и попал в смешную ситуацию. Он оставил дверь своей машины открытой, а вернувшись, обнаружил на заднем сиденье коалу, которая наслаждалась прохладой из кондиционера.

Винодел фотографировался с ней и пытался ее напоить водой из бутылки. А вот выгнать животное он не смог. Упорной коале нравилось сидеть в машине. Сначала на заднем сиденье, а затем она перебралась на переднее сиденье и пыталась вылезти через лобовое стекло, поцарапав все в машине. Впоследствии смогла выбраться через дверь.