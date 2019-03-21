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Арсений Яценюк в годовщину подписания политической части Соглашения об ассоциации с ЕС: Мы станем членами ЕС и НАТО. Верил в это 5 лет назад. Верю в это сейчас

Мы пережили и переживаем сложные испытания. Но мы достигнем великой цели

"Пять лет назад я имел честь подписать от имени нашего государства политическую часть Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Это был исторический результат борьбы нашего народа за свободу и европейское будущее", - написал в своем Facebook лидер партии "Народный фронт", Премьер -министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк в четверг, 21 марта.

"Это был перелом. Начало новой эпохи. Точка нового отсчета", - подчеркнул он.

Арсений Яценюк подчеркнул, что гордится достижениями обоих правительств, которые он возглавлял: "Наши действия в сотрудничестве с обществом и национальными политиками принесли важные результаты".

К этим результатам, напомнил он, принадлежат действие зоны свободной торговли с Европейским Союзом, безвизовый режим, энергетическая независимость от России: "К этих достижениям принадлежат тысячи сложных решений, которые считал целесообразным принимать, чтобы наш выбор стал реальным".

"Да, нам сегодня трудно. Мы пережили и переживаем сложные испытания. Но мы достигнем великой цели. Мы станем членами ЕС и НАТО", - подчеркнул лидер "Народного фронта".

"Верил в это пять лет назад. Верю в это сейчас. И дело не только в мечте. Наше членство в ЕС и НАТО - это единственный способ завершить войну и единственный путь к долгосрочному миру и безопасности на европейском континенте. И мы победим" , - написал Арсений Яценюк.

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