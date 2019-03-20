Жвачку Фергюсона с его последнего матча в МЮ продали за 450 тыс. евро
20 марта, 2019, 12:12
Жевательную резинку знаменитого тренера "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона продали на аукционе за 450 тыс. евро
Об этом сообщает The Sun .
Фрагмент жевательной резинки бывшего главного тренера "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона, которую он жевал во время своего последнего матча во главе английского клуба в мае 2013 года против "Вест Бромвича" продали на аукционе за 450 тыс. евро. Полученные средства пойдут в благотворительный фонд "Манчестер Юнайтед".
Алекс Фергюсон тренировал МЮ с 1986 до 2013 года. Под руководством шотландца клуб выиграл 13 чемпионатов Англии, пять Кубков страны и дважды победил в Лиге чемпионов.
19 декабря 2010 Фергюсон побил рекорд сэра Мэтта Басби по продолжительности пребывания на посту главного тренера МЮ.
- 14 марта стало известно, что Дэвид Бекхэм и другие легенды "Манчестер Юнайтед" сыграют в благотворительном матче против "Баварии" в честь 20 годовщины победы английского клуба в Лиге чемпионов. Тренировать МЮ будет Алекс Фергюсон .
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