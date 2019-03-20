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За день на Донбассе ранены 3 бойца ООС, оккупанты бьют из минометов и снайперского оружия

В среду, 20 марта, по состоянию на 18:00 российские боевики на Донбассе 7 раз обстреляли позиции украинской армии, при этом 5 раз - из запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Захватчики выпустили по украинским военных 39 мин калибров 120 мм и 82 мм.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы обстреляли из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов позиции у Лебединского, из снайперского оружия - неподалеку Марьинки.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты дважды били из 120-мм и 82-мм минометов и гранатометов вблизи Новолуганского, из 82-мм минометов - в районе Песчаного и Старого Айдара, из 120-мм минометов и вооружения БМП-1 - у Троицкого.

В результате вражеских обстрелов трое бойцов Объединенных сил получили ранения. Украинские военные ответили российским наемникам огнем.

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