За день на Донбассе ранены 3 бойца ООС, оккупанты бьют из минометов и снайперского оружия
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
Захватчики выпустили по украинским военных 39 мин калибров 120 мм и 82 мм.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы обстреляли из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов позиции у Лебединского, из снайперского оружия - неподалеку Марьинки.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты дважды били из 120-мм и 82-мм минометов и гранатометов вблизи Новолуганского, из 82-мм минометов - в районе Песчаного и Старого Айдара, из 120-мм минометов и вооружения БМП-1 - у Троицкого.
В результате вражеских обстрелов трое бойцов Объединенных сил получили ранения. Украинские военные ответили российским наемникам огнем.
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