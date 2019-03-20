//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Янукович собирается вернуться в Украину, - адвокат

Бывший президент Украины Виктор Янукович планирует вернуться в Украину

Об этом в зале Оболонского суда Киева заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк, сообщает РБК-Украина.

Председательствующий судья Владислав Девятко сказал, что Янукович осужден за преступление против мира, и у него нет срока давности.

"Если апелляционный суд признает приговор законным и обоснованным, Вы можете предложить Януковичу добровольно прибыть в Украину и понести наказание в виде 13 лет", - добавил Девятко.

Адвокат Януковича заявил, что апелляционная жалоба на приговор уже была подана.

"Апелляционные жалобы на приговор Оболонского суда уже были поданы. Он временно находится в Российской Федерации. Так, планирует вернуться в Украину", - сказал Сердюк.

По его словам, у Януковича нет российского гражданства.

  • Напомним, в январе завершился суд по делу Януковича. Экс-президента признали виновным в государственной измене и ведении агрессивной войны и приговорили к 13 годам тюрьмы.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

20 марта, 2019 среда

больше новостей

20 марта, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать