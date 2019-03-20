Янукович собирается вернуться в Украину, - адвокат

20 марта, 2019, 18:34

Бывший президент Украины Виктор Янукович планирует вернуться в Украину

Об этом в зале Оболонского суда Киева заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк, сообщает РБК-Украина.

Председательствующий судья Владислав Девятко сказал, что Янукович осужден за преступление против мира, и у него нет срока давности.

"Если апелляционный суд признает приговор законным и обоснованным, Вы можете предложить Януковичу добровольно прибыть в Украину и понести наказание в виде 13 лет", - добавил Девятко.

Адвокат Януковича заявил, что апелляционная жалоба на приговор уже была подана.

"Апелляционные жалобы на приговор Оболонского суда уже были поданы. Он временно находится в Российской Федерации. Так, планирует вернуться в Украину", - сказал Сердюк.

По его словам, у Януковича нет российского гражданства.