Янукович собирается вернуться в Украину, - адвокат
Об этом в зале Оболонского суда Киева заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк, сообщает РБК-Украина.
Председательствующий судья Владислав Девятко сказал, что Янукович осужден за преступление против мира, и у него нет срока давности.
"Если апелляционный суд признает приговор законным и обоснованным, Вы можете предложить Януковичу добровольно прибыть в Украину и понести наказание в виде 13 лет", - добавил Девятко.
Адвокат Януковича заявил, что апелляционная жалоба на приговор уже была подана.
"Апелляционные жалобы на приговор Оболонского суда уже были поданы. Он временно находится в Российской Федерации. Так, планирует вернуться в Украину", - сказал Сердюк.
По его словам, у Януковича нет российского гражданства.
- Напомним, в январе завершился суд по делу Януковича. Экс-президента признали виновным в государственной измене и ведении агрессивной войны и приговорили к 13 годам тюрьмы.
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