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И блокнот, и графический планшет: в Adobe показали новое решение для художников

Производитель канцелярских принадлежностей Moleskine и разработчик программного обеспечения Adobe выпустили совместный продукт - гибрид обычного блокнота и графического планшета

Об этом пишет Fast Company .

С помощью нового изобретения облегчится жизнь многих дизайнеров и художников: теперь им не нужно сканировать скетч, чтобы закончить его на компьютере. Гибридный Скетчбук позволяет рисовать прямо на его страницах, а изображение будет превращаться в векторную картинку и в режиме реального времени будут транслироваться в программу Adobe Illustrator.

Это не первая коллаборация Moleskine и Adobe: они сотрудничают более четырех лет. Их продукт Creative Cloud Moleskine Notebook, выпущенный в 2014-м, позволял сканировать рисунки с помощью приложения для дальнейшей работы над ними в программах.

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