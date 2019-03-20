И блокнот, и графический планшет: в Adobe показали новое решение для художников
20 марта, 2019, 11:30
Производитель канцелярских принадлежностей Moleskine и разработчик программного обеспечения Adobe выпустили совместный продукт - гибрид обычного блокнота и графического планшета
Об этом пишет Fast Company .
С помощью нового изобретения облегчится жизнь многих дизайнеров и художников: теперь им не нужно сканировать скетч, чтобы закончить его на компьютере. Гибридный Скетчбук позволяет рисовать прямо на его страницах, а изображение будет превращаться в векторную картинку и в режиме реального времени будут транслироваться в программу Adobe Illustrator.
Это не первая коллаборация Moleskine и Adobe: они сотрудничают более четырех лет. Их продукт Creative Cloud Moleskine Notebook, выпущенный в 2014-м, позволял сканировать рисунки с помощью приложения для дальнейшей работы над ними в программах.
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