Выборы в Украине: с 21 марта структуры МВД переходят на усиленный режим работы
20 марта, 2019, 15:43
Национальная полиция, национальная гвардия, ГСЧС, Государственная пограничная и миграционная службы переходят на усиленный режим несения службы
Об этом сообщил советник министра внутренних дел Иван Стойко, передает пресс-служба МВД.
Всего в обеспечение безопасности избирательного процесса привлекут более 134 тысяч правоохранителей.
Советник министра внутренних дел отметил, что МВД готово к любому развитию событий во время выборов и предотвращает любые незаконные действия и проявления агрессии.
"Держим руку на пульсе. Усиленно работает координационный штаб МВД и штабы в областях. Бесперебойно проводится мониторинг оперативной ситуации. Полицейские мгновенно реагируют на все сообщения о нарушениях избирательного законодательства", - сказал он.
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