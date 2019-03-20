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Выборы в Украине: с 21 марта структуры МВД переходят на усиленный режим работы


фото: vp.donetsk.ua
Национальная полиция, национальная гвардия, ГСЧС, Государственная пограничная и миграционная службы переходят на усиленный режим несения службы

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Иван Стойко, передает пресс-служба МВД.

Всего в обеспечение безопасности избирательного процесса привлекут более 134 тысяч правоохранителей.

Советник министра внутренних дел отметил, что МВД готово к любому развитию событий во время выборов и предотвращает любые незаконные действия и проявления агрессии.

"Держим руку на пульсе. Усиленно работает координационный штаб МВД и штабы в областях. Бесперебойно проводится мониторинг оперативной ситуации. Полицейские мгновенно реагируют на все сообщения о нарушениях избирательного законодательства", - сказал он.

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