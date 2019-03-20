В Италии водитель поджег автобус со школьниками, 14 детей пострадали

20 марта, 2019, 19:35

В Милане водитель угнал автобус с 50 школьниками, протаранил на нем несколько полицейских машин, а затем поджег его вместе с детьми внутри

Об этом сообщает ВВС Украина.

В автобусе находились 50 человек: ученики двух классов в сопровождении взрослых. Они ехали из школы в спортзал, но внезапно автобус повернул не туда и направился по шоссе в сторону миланского аэропорта, говорится в сообщении.

По данным итальянской полиции, перед тем, как поджечь автобус, водитель сказал детям, что "не выживет никто", начал угрожать пассажирам ножом, некоторых детей связал.

Сообщается, что один из школьников смог позвонить родителям, которые обратились в полицию.

Полиция попыталась перехватить школьный автобус, но на это ушло много времени - водитель неоднократно таранил полицейские машины, но в конце концов остановился и поджег автобус.

По данным полиции, в результате инцидента 14 детей отравились дымом, но угрозы их жизни нет.

"Это было чудо. А могла бы быть бойня", - заявил главный прокурор Милана Франческо Греко.

Отмечается, что водитель арестован полицией. Это 47-летний итальянец сенегальского происхождения. Учитель, который находился в автобусе вместе с детьми, сказал журналистам, что водитель часто выражал недовольство миграционной политикой Италии.

Прокуратура Милана расследует все возможные версии, не исключают, что преступление носит террористический характер, сообщает издание.

Министр внутренних дел Сальвини выразил недовольство тем, что мужчине доверили управлять школьным автобусом с учетом того, что в прошлом у него были задержания за езду в нетрезвом состоянии.