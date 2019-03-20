В Японии признали безопасными генетически отредактированные продукты
20 марта, 2019, 21:27
Генетически отредактированные продукты отличаются от продуктов традиционной селекции и могут быть допущены на рынок без дополнительных проверок
Об этом пишет Science, передает N + 1 .
Такой вывод сделал совещательный орган при Министерстве труда и здравоохранения Японии.
Теоретически, CRISPR-редактирование растения не оставляет в геноме никаких следов, кроме необходимой мутации (в отличие от генетической модификации с использованием генов других организмов). FDA, главный регулятор США, приравнивает такие растения к обычным, а Европейский суд - к ГМО.
"С точки зрения безопасности разница между традиционными методами селекции и генетическим редактированием небольшая", - цитирует издание председателя комитета Хирохито Соне.
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