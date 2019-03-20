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В Японии признали безопасными генетически отредактированные продукты

Генетически отредактированные продукты отличаются от продуктов традиционной селекции и могут быть допущены на рынок без дополнительных проверок

Об этом пишет Science, передает N + 1 .

Такой вывод сделал совещательный орган при Министерстве труда и здравоохранения Японии.

Теоретически, CRISPR-редактирование растения не оставляет в геноме никаких следов, кроме необходимой мутации (в отличие от генетической модификации с использованием генов других организмов). FDA, главный регулятор США, приравнивает такие растения к обычным, а Европейский суд - к ГМО.

"С точки зрения безопасности разница между традиционными методами селекции и генетическим редактированием небольшая", - цитирует издание председателя комитета Хирохито Соне.

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