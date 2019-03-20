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В Украине за неделю гриппом заболели почти 153 тыс. человек


фото: slk.kh.ua
В Украине за неделю гриппом и ОРВИ заболели более 153 тыс. человек, эпидемический порог не превышен

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

За прошедшую неделю, с 11 по 17 марта, гриппом и ОРВИ заболели более 153 тыс. человек. Эпидемический порог заболеваемости не превышен ни в одной из областей.

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 398,3 на 100 тыс. населения, что на 23,2% меньше уровня эпидемического порога по Украине.

В течение отчетной недели гриппом и ОРВИ заболели 153,3 тыс. человек, из них 66,9% дети до 17 лет. Кроме того, за неделю один человек умер от гриппа. С начала эпидемического сезона зарегистрировано 48 летальных случаев.

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