В Турции произошло мощное землетрясение

20 марта, 2019, 15:15

В Турции произошло землетрясение магнитудой свыше 5 баллов

Об этом сообщает " Анадолу " со ссылкой на Управление по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции.

Подземные толчки были зафиксированы в районе Аджипаям провинции Денизли.

Очаг залегал на глубине 11,36 км.