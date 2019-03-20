В Турции произошло мощное землетрясение
20 марта, 2019, 15:15
В Турции произошло землетрясение магнитудой свыше 5 баллов
Об этом сообщает " Анадолу " со ссылкой на Управление по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции.
Подземные толчки были зафиксированы в районе Аджипаям провинции Денизли.
Очаг залегал на глубине 11,36 км.
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