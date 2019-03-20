//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Турции произошло мощное землетрясение


фото: aa.com.tr
В Турции произошло землетрясение магнитудой свыше 5 баллов

Об этом сообщает " Анадолу " со ссылкой на Управление по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции.

Подземные толчки были зафиксированы в районе Аджипаям провинции Денизли.

Очаг залегал на глубине 11,36 км.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

20 марта, 2019 среда

больше новостей

20 марта, 2019 среда

19 марта, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать