В Симферополе арестовали экс-главу крымских сепаратистов Мешкова
20 марта, 2019, 07:18
Подконтрольный Кремлю Центральный райсуд Симферополя арестовал на двое суток экс-президента Крыма Юрия Мешкова за сопротивление работникам полиции
Об этом сообщают Крим.Реалии .
"Мешкову дали двое суток ареста за неуважение к полицейскому, из них 2 часа ему засчитают, когда его задержали 18-го числа", - сказал журналистам так называемый атаман "крымского казачества" Сергей Акимов.
Российские силовики задержали экс-президента Крыма Юрия Мешкова по заявлению неизвестного лица. Подозревали, что он находится в состоянии наркотического опьянения. Позже Мешкова повезли на осмотр, однако следов алкогольного или наркотического опьянения не обнаружили.
- Напомним, что Мешков был президентом крымской автономии в 1994-1995 годах. Он был снят с должности во время подавления украинской властью попыток сепаратизма на полуострове.
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