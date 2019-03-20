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В Симферополе арестовали экс-главу крымских сепаратистов Мешкова

Подконтрольный Кремлю Центральный райсуд Симферополя арестовал на двое суток экс-президента Крыма Юрия Мешкова за сопротивление работникам полиции

Об этом сообщают Крим.Реалии .

"Мешкову дали двое суток ареста за неуважение к полицейскому, из них 2 часа ему засчитают, когда его задержали 18-го числа", - сказал журналистам так называемый атаман "крымского казачества" Сергей Акимов.

Российские силовики задержали экс-президента Крыма Юрия Мешкова по заявлению неизвестного лица. Подозревали, что он находится в состоянии наркотического опьянения. Позже Мешкова повезли на осмотр, однако следов алкогольного или наркотического опьянения не обнаружили.

  • Напомним, что Мешков был президентом крымской автономии в 1994-1995 годах. Он был снят с должности во время подавления украинской властью попыток сепаратизма на полуострове.
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