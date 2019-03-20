В Симферополе арестовали экс-главу крымских сепаратистов Мешкова

20 марта, 2019, 07:18

Подконтрольный Кремлю Центральный райсуд Симферополя арестовал на двое суток экс-президента Крыма Юрия Мешкова за сопротивление работникам полиции

Об этом сообщают Крим.Реалии .

"Мешкову дали двое суток ареста за неуважение к полицейскому, из них 2 часа ему засчитают, когда его задержали 18-го числа", - сказал журналистам так называемый атаман "крымского казачества" Сергей Акимов.

Российские силовики задержали экс-президента Крыма Юрия Мешкова по заявлению неизвестного лица. Подозревали, что он находится в состоянии наркотического опьянения. Позже Мешкова повезли на осмотр, однако следов алкогольного или наркотического опьянения не обнаружили.