В США заключили рекордный контракт в истории спорта. Сумма впечатляет
20 марта, 2019, 11:42
Американский бейсболист Майк Траут подписал с "Лос-Анджелес Энджелс" рекордный контракт в истории спорта на $ 430 млн
Об этом сообщает ESPN .
Майк Траут подписал 12-летний контракт с клубом Главной бейсбольной лиги (MLB) "Лос-Анджелес Энджелс" на рекордную для спорта сумму в $ 430 млн.
Ранее рекорд MLB принадлежал американскому бейсболисту Брайс Харпера, который 2 марта 2019 подписал 13-летний контракт на сумму $ 330 млн с клубом "Филадельфия Филлис".
27-летний Мак Траут выступает за клуб с 2011 года. Американец дважды становился самым ценным игроком Американской лиги (одной из двух лиг MLB) по итогам регулярного чемпионата (2014 и 2016 года).
Redefining "valuable 'in MVP pic.twitter.com/qqA1eFzIOU- ESPN (@espn) 19 марта 2019
- В октябре 2018 мексиканский боксер Сауль Альварес заключил контракт со стриминговим сервисом DAZN на $ 365 млн .
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