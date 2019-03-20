В США заключили рекордный контракт в истории спорта. Сумма впечатляет

20 марта, 2019, 11:42

Американский бейсболист Майк Траут подписал с "Лос-Анджелес Энджелс" рекордный контракт в истории спорта на $ 430 млн

Об этом сообщает ESPN .

Майк Траут подписал 12-летний контракт с клубом Главной бейсбольной лиги (MLB) "Лос-Анджелес Энджелс" на рекордную для спорта сумму в $ 430 млн.

Ранее рекорд MLB принадлежал американскому бейсболисту Брайс Харпера, который 2 марта 2019 подписал 13-летний контракт на сумму $ 330 млн с клубом "Филадельфия Филлис".

27-летний Мак Траут выступает за клуб с 2011 года. Американец дважды становился самым ценным игроком Американской лиги (одной из двух лиг MLB) по итогам регулярного чемпионата (2014 и 2016 года).