В США освободят частоты "терагерцового диапазона" для тестирования 6G

20 марта, 2019, 15:30

Федеральная комиссия по связи США (FCC) приняла решение очистить так называемые экспериментальные частоты (от 95 ГГц до 3 ТГц) для тестирования технологий связи и передачи данных следующего поколения - 6G

Об этом говорится в сообщении ведомства.

До cих пор частоты "терагерцового диапазона" считались не дающими никакой пользы, однако они подходят для испытания нового протокола сверхскоростных передач данных, считают чиновники.

Разработчики, которые планируют тестирования технологий для сетей 6G, смогут получить частоты в аренду на 10 лет, говорится в сообщении FCC.

"Сегодняшнее решение - большой шаг для продуктивного использования этих частот. Это даст специалистам мощный стимул для разработки новых технологий с использованием этих радиоволн, а также для защиты существующих приложений", - говорится в сообщении.

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