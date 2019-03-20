В США мужчина пытался убить таракана, а вместо этого подстрелил себя
20 марта, 2019, 23:15
Житель США бросил в таракана ботинок, в котором находилось огнестрельное оружие, и получил пулю в ногу
Об этом пишет местный информационный портал Boston25.
Инцидент произошел во вторник, 19 марта, в американском городе Детройт, штат Мичиган. 50-летний мужчина в инвалидном кресле попытался убить насекомое и бросил в него ботинок, в котором лежал револьвер.
Пистолет выпал из обуви и выстрелил американцу в ногу, сообщает полиция. Состояние здоровья пострадавшего не уточняется.
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