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В США мужчина пытался убить таракана, а вместо этого подстрелил себя

Житель США бросил в таракана ботинок, в котором находилось огнестрельное оружие, и получил пулю в ногу

Об этом пишет местный информационный портал Boston25.

Инцидент произошел во вторник, 19 марта, в американском городе Детройт, штат Мичиган. 50-летний мужчина в инвалидном кресле попытался убить насекомое и бросил в него ботинок, в котором лежал револьвер.

Пистолет выпал из обуви и выстрелил американцу в ногу, сообщает полиция. Состояние здоровья пострадавшего не уточняется.

 

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