В Латвии закрыли выставку "крымской весны" после вмешательства МИД
Об этом сообщает латвийское издание Latvijas avīze .
Выставку закрыли после переговоров МИД Латвии с посольством РФ.
Отмечается, что Латвия неоднократно подчеркивала свою позицию относительно аннексии Крыма.
"Позиция министерства иностранных дел по нелегальной аннексии Крыма Россией хорошо известна. И она еще раз была повторена на прошлой неделе, когда, к сожалению, прошло пять лет с момента так называемого референдума. В связи с упомянутым случаем министерство провело необходимые дипломатические действия ", - заявил официальный представитель МИД Янис Бирс.
Мэр Даугавпилса Андрей Елксниньш заявил, что ему не сообщили о проведении такой выставки.
Выставка находилась в здании русской общины в Даугавпилсе.
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