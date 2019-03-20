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В Латвии закрыли выставку "крымской весны" после вмешательства МИД

В городе Даугавпилс закрыли выставку "Крымская весна. 5 лет в родной гавани" из-за вмешательства МИД Латвии

Об этом сообщает латвийское издание Latvijas avīze .

Выставку закрыли после переговоров МИД Латвии с посольством РФ.

Отмечается, что Латвия неоднократно подчеркивала свою позицию относительно аннексии Крыма.

"Позиция министерства иностранных дел по нелегальной аннексии Крыма Россией хорошо известна. И она еще раз была повторена на прошлой неделе, когда, к сожалению, прошло пять лет с момента так называемого референдума. В связи с упомянутым случаем министерство провело необходимые дипломатические действия ", - заявил официальный представитель МИД Янис Бирс.

Мэр Даугавпилса Андрей Елксниньш заявил, что ему не сообщили о проведении такой выставки.

Выставка находилась в здании русской общины в Даугавпилсе.

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