В Госдуме РФ уже взялись оценивать "ущерб, причиненный Крыму Украиной"
20 марта, 2019, 17:24
В Госдуме РФ создали рабочую группу по оценке "вреда, причиненного Украиной Крыму"
Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передают российские СМИ.
Он отметил, что рабочую группу возглавил первый вице-спикер Иван Мельников.
"Что касается анализа вреда и убытков, причиненных Крыму и Севастополю за 23 лет аннексии Крыма и Севастополя Украине, мы этот вопрос обсудим сегодня на совете Государственной Думы, и будем переходить к принятию конкретных решений, в рамках которых мы постараемся с привлечением экономистов, ученых, академии наук, с участием представителей регионов, изучая ситуацию и в Крыму, и в Севастополе, выйти на итоговый документ", - заявил Володин.
- Напомним, председатель российской Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что с Украины необходимо взыскать компенсацию за тот "страшный период", который Крым провел в ее составе.
- В МИД Украины заявили, что создание в Госдуме РФ рабочей группы для определения так называемого долга по Крыму подсказало идею, не посчитать ли и Украине причиненные Россией убытки за века российской оккупации.
Читайте также
-
-
18 марта, 2019 Виталий Портников: Путин выжимает из Крыма все, что возможно
-
-
-
14 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
Читайте также
-
18 марта, 2019 Виталий Портников: Путин выжимает из Крыма все, что возможно
-
-