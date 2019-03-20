В Госдуме РФ уже взялись оценивать "ущерб, причиненный Крыму Украиной"

20 марта, 2019, 17:24

В Госдуме РФ создали рабочую группу по оценке "вреда, причиненного Украиной Крыму"

Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передают российские СМИ.

Он отметил, что рабочую группу возглавил первый вице-спикер Иван Мельников.

"Что касается анализа вреда и убытков, причиненных Крыму и Севастополю за 23 лет аннексии Крыма и Севастополя Украине, мы этот вопрос обсудим сегодня на совете Государственной Думы, и будем переходить к принятию конкретных решений, в рамках которых мы постараемся с привлечением экономистов, ученых, академии наук, с участием представителей регионов, изучая ситуацию и в Крыму, и в Севастополе, выйти на итоговый документ", - заявил Володин.