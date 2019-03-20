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В Госдуме РФ уже взялись оценивать "ущерб, причиненный Крыму Украиной"


фото: tass
В Госдуме РФ создали рабочую группу по оценке "вреда, причиненного Украиной Крыму"

Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передают российские СМИ.

Он отметил, что рабочую группу возглавил первый вице-спикер Иван Мельников.

"Что касается анализа вреда и убытков, причиненных Крыму и Севастополю за 23 лет аннексии Крыма и Севастополя Украине, мы этот вопрос обсудим сегодня на совете Государственной Думы, и будем переходить к принятию конкретных решений, в рамках которых мы постараемся с привлечением экономистов, ученых, академии наук, с участием представителей регионов, изучая ситуацию и в Крыму, и в Севастополе, выйти на итоговый документ", - заявил Володин.

  • Напомним, председатель российской Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что с Украины необходимо взыскать компенсацию за тот "страшный период", который Крым провел в ее составе.
  • В МИД Украины заявили, что создание в Госдуме РФ рабочей группы для определения так называемого долга по Крыму подсказало идею, не посчитать ли и Украине причиненные Россией убытки за века российской оккупации.
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