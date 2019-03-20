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В феврале "Еспресо" стал лидером информационного сегмента по количеству зрителей

По данным независимого рейтингового агентства BIG DATA UA, которое исследует телепросмотр украинских зрителей на IPTV и OTT платформах, телеканал "Еспресо" в феврале стал лидером сегмента информационных телеканалов по объему аудитории.
В феврале "Еспресо" смотрели 133 035 домохозяйств, это стало лучшим результатом сегмента.
Ниже приводим - ТОП-11 информационных телеканалов по объему аудитории в феврале 2019 по данным измерений BIG DATA UA:
1. Эспрессо - 133035
2. 112 канал - 125120
3. 24 канал - 92253
4. УНИАН ТВ - 88711
5. ZIK - 81053
6. News One - 72749
7. НАШ - 66008
8. 5 канал - 63 136
9. News Network - 51084
10. 8 канал - 49799
11. Прямой - 47524
 
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BIG DATA UA - первая в Украине компания, продукты которой основаны на современных цифровых технологиях, специализирующаяся на измерении поведения просмотра аудиторией сервисов IPTV (Internet Protocol Television) и OTT (Over the Top, часть технологии IPTV).
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