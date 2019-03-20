В феврале "Еспресо" стал лидером информационного сегмента по количеству зрителей

20 марта, 2019, 18:06

По данным независимого рейтингового агентства BIG DATA UA, которое исследует телепросмотр украинских зрителей на IPTV и OTT платформах, телеканал "Еспресо" в феврале стал лидером сегмента информационных телеканалов по объему аудитории.