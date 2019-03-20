В Британии судят футболиста, который въехал на авто в толпу фанов соперника

20 марта, 2019, 12:39

В Великобритании судят футболиста клуба "Марго" Ли Тейлора, который после поражения въехал в толпу фанов команды-соперника

Об этом сообщает Wales Online .

ДТП случилось после того, как клуб Тейлора уступил "Корнелли" со счетом 0: 5. Инцидент произошел год назад, сейчас состоится суд над футболистом.

Фаны "Корнелли" насмехались над игроком после разгромного поражения, и он въехал на своем автомобиле в толпу болельщиков. 11 человек были госпитализированы. Тейлору предъявлено обвинение, он не признает своей вины.