В Британии судят футболиста, который въехал на авто в толпу фанов соперника
20 марта, 2019, 12:39
В Великобритании судят футболиста клуба "Марго" Ли Тейлора, который после поражения въехал в толпу фанов команды-соперника
Об этом сообщает Wales Online .
ДТП случилось после того, как клуб Тейлора уступил "Корнелли" со счетом 0: 5. Инцидент произошел год назад, сейчас состоится суд над футболистом.
Фаны "Корнелли" насмехались над игроком после разгромного поражения, и он въехал на своем автомобиле в толпу болельщиков. 11 человек были госпитализированы. Тейлору предъявлено обвинение, он не признает своей вины.
- В феврале бывший футболист "Шахтера" Дуглас Коста стал участником ДТП в Италии .
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