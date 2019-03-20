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В Амстердаме запретят экскурсии по "кварталу красных фонарей". Почему

В Амстердаме запретят экскурсии по "кварталу красных фонарей" для снижения нагрузки на район и защиты прав секс-работниц

Об этом пишет The Guardian.

Власти Амстердама сообщили, что с 1 января 2020 туристам запретят ходить на экскурсии в Квартал Красных фонарей. Таким образом они хотят не только снизить нагрузку на район, но и защитить права секс-работниц.

"В наше время уже неприемлемо воспринимать секс-работниц как туристический аттракцион", - прокомментировал Удо Кок, городской консул.

Запрет включает также экскурсии по пабам и барам. По данным властей, из-за распространения подобных заведений, а также туров типа "Тур по Квартала красных фонарей с Мисс Лолой", еженедельно по кварталу проходили более тысячи групп. Рекордным стал показатель в 48 групп в час на площади в центре района.

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