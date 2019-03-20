В аэропорту "Борисполь" накрыли канал контрабанды кокаина из Панамы в Израиль

20 марта, 2019, 18:27

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с израильскими коллегами провели спецоперацию: ликвидировали международный канал контрабанды кокаина через Украину

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

В СБУ установили, что наркотики перевозились авиационным транспортом скрытыми в двойных стенках багажа наркокурьеров.

Организаторами наркобизнеса являются граждане Израиля и Украины, отмечают в пресс-службе.

В СБУ отмечают, что "гонорар" курьеров составлял от $1 тыс. до $4 тыс. за рейс. Для конспирации злоумышленники использовали различных наркокурьеров при перевозке товара: одни доставляли кокаин из Панамы в Украину, другие - из нашей страны в Израиль.

В конце декабря 2018 года в Панаму вылетели очередные наркокурьеры для доставки кокаина в Украину. Они должны были вернуться в Украину в начале января 2019 года, однако организаторы канала контрабанды несколько раз меняли дату вылета, говорится в сообщении.

В январе 2019 года в международном аэропорту "Борисполь" при прохождении таможенного контроля двух граждан Украины, которые путешествовали вместе под видом семейной пары, выявлено почти 3,5 кг кокаина, который был скрыт в двойных стенках чемодана человека, отмечают в спецслужбе.

Пресс-служба добавляет, что чемодан человек должен был передать своему брату сразу по возвращению в Украину. В результате контролируемой поставки, чемодан еще трижды меняла своих владельцев на территории Украины, и в Израиле. Задержаны пять граждан, среди которых организаторы канала контрабанды.