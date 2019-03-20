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Укрзализныця придумала, как заставить киевские электрички работать "как в Германии"


фото: ifs-design.de
АО "Укрзализныця" совместно с КГГА и районными администрациями области отрабатывает проект качественного обновления пригородного сообщения Киевского узла по образцу европейского S-Ban

Стоимость проекта ориентировочно составит несколько миллиардов гривен, передает Укринформ.

"У нас есть проект и я надеюсь, что в ближайшее время совместно с руководством города мы сможем его представить, - проект полного качественного обновления пригородного сообщения Киевского узла как пилотного и наиболее востребованного на эти услуги в стране. Для этого нам нужно софинансирование со стороны местных властей. Проект, по сравнению с бюджетами развития города Киева и в целом всей области, - совсем недорогой, составит всего несколько миллиардов гривен", - сказал Кравцов.

По его словам, проект предусматривает полное обновление подвижного состава по Киевскому узлу, который соединяет Киевское кольцо и территорию города и ближайшего пригорода в направлениях Ирпеня, Белой Церкви, Фастова, Броваров, Борисполя.

"Там, где уже сейчас у нас есть хорошо развито железнодорожное сообщение", - отметил руководитель Укрзализныци.

По его словам, компания видит для себя этот формат сообщения как эффективное завоза и вывоза пассажиров, прежде всего в часы пик - утром и вечером в Киев и в пригород - с интервалом 10-15 минут со значительным расширением инфраструктуры Киева и Киевской области.

"Говоря простым языком, мы хотели бы сделать на базе железнодорожного пригорода Укрзализныци в Киеве Киевский S-Ban, такой, какой есть в Берлине, Франкфурте", - отметил Кравцов.

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