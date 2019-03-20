Украинские боевые самолеты провели учения над Азовским морем

20 марта, 2019, 10:12

Звено истребителей МиГ-29 и пара штурмовиков Су-25 выполнили плановые полеты над акваторией Азовского моря, прикрывая с воздуха корабли ВМС Украины, вышедших в поход

Видео учений выложила пресс-служба Операции объединенных сил на своей странице в соцсети Facebook.

Во время летной смены экипажами самолетов отработан ряд задач, среди которых, в частности, взлет парой, противоракетные маневры и тому подобное. Стоит заметить, что полеты прошли с полной боевой нагрузкой средствами авиационного поражения.

Выполнив полетное задание, самолеты совершили посадку на одном из оперативных аэродромов в непосредственной близости от района проведения операции Объединенных сил.