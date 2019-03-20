Украинские боевые самолеты провели учения над Азовским морем
20 марта, 2019, 10:12
Звено истребителей МиГ-29 и пара штурмовиков Су-25 выполнили плановые полеты над акваторией Азовского моря, прикрывая с воздуха корабли ВМС Украины, вышедших в поход
Видео учений выложила пресс-служба Операции объединенных сил на своей странице в соцсети Facebook.
Во время летной смены экипажами самолетов отработан ряд задач, среди которых, в частности, взлет парой, противоракетные маневры и тому подобное. Стоит заметить, что полеты прошли с полной боевой нагрузкой средствами авиационного поражения.
Выполнив полетное задание, самолеты совершили посадку на одном из оперативных аэродромов в непосредственной близости от района проведения операции Объединенных сил.
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