//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Украинские боевые самолеты провели учения над Азовским морем

Звено истребителей МиГ-29 и пара штурмовиков Су-25 выполнили плановые полеты над акваторией Азовского моря, прикрывая с воздуха корабли ВМС Украины, вышедших в поход

Видео учений выложила пресс-служба Операции объединенных сил на своей странице в соцсети Facebook.

Во время летной смены экипажами самолетов отработан ряд задач, среди которых, в частности, взлет парой, противоракетные маневры и тому подобное. Стоит заметить, что полеты прошли с полной боевой нагрузкой средствами авиационного поражения.

Выполнив полетное задание, самолеты совершили посадку на одном из оперативных аэродромов в непосредственной близости от района проведения операции Объединенных сил.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

20 марта, 2019 среда

19 марта, 2019 вторник

больше новостей

20 марта, 2019 среда

19 марта, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать