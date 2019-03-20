Украине передали 60 осужденных из "ЛНР"
Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.
Омбудсмен сообщила, что 4 человека, в том числе женщина, среди 60 перемещенных сегодня человек - находились более 9 лет в колониях на временно оккупированной территории Луганской области без решения суда. То есть, их вина не была доказана в законном порядке.
"За последние три месяца нам удалось переместить с неподконтрольной правительству Украины территории Луганской области 135 заключенных, 22 из которых уже уволены в связи с окончанием срока отбывания наказания", - сообщила Денисова.
Денисова также сообщила, что следующий визит в Луганской области спланирован на конец апреля, когда украинская сторона заберет еще 60 заключенных.
- Напомним, 7 февраля 2019 в г.. Счастье Луганской области состоялась передача Украине 33 засудждених с оккупированных территорий.
Читайте также
-
-
18 марта, 2019 Виталий Портников: Путин выжимает из Крыма все, что возможно
-
-
-
14 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
Читайте также
-
18 марта, 2019 Виталий Портников: Путин выжимает из Крыма все, что возможно
-
-