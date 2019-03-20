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Украине передали 60 осужденных из "ЛНР"

"ЛНР" передала украинской стороне 60 осужденных для продолжения отбывания наказания на подконтрольной правительству Украины территории

Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

Омбудсмен сообщила, что 4 человека, в том числе женщина, среди 60 перемещенных сегодня человек - находились более 9 лет в колониях на временно оккупированной территории Луганской области без решения суда. То есть, их вина не была доказана в законном порядке.

"За последние три месяца нам удалось переместить с неподконтрольной правительству Украины территории Луганской области 135 заключенных, 22 из которых уже уволены в связи с окончанием срока отбывания наказания", - сообщила Денисова.

Денисова также сообщила, что следующий визит в Луганской области спланирован на конец апреля, когда украинская сторона заберет еще 60 заключенных.

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