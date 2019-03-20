Украина заняла 4 место среди стран мира по темпам прироста NFC-платежей
Об этом сообщает FinClub .
Директор по развитию бизнеса Mastercard в Украине Юрий Батхин в ходе круглого стола "Какое будущее ждет NFC-платежи в Украине?" сказал, что международные платежные системы активно работают с банками по развитию бесконтактных карт и NFC-технологий.
"Мы обогнали Польшу, Канаду, а также ряд европейских стран, где услуга NFC-платежей существовала и раньше", - рассказал Бахтин.
По его словам, в Украине в 90 раз возросли операции бесконтактных оплат с помощью смартфона, а на 25% ежемесячно растет количество подключенных устройств для NFC-платежей
Директор департамента разработки инновационных технологий ПУМБ Денис Воробьев отметил, что в 2018 году Украина вступила в эру бурного развития бесконтактных платежей.
"Мы видим повышение активности наших клиентов. Украина действительно по NFC-транзакциях выросла в 14 раз. Это достаточно высокий показатель", - считает он.
Заместитель председателя Ощадбанка Антон Тютюн считает, что в ближайшее время в Украине количество NFC-платежей будет расти в том числе за счет увеличения количества устройств, которыми можно будет расплатиться бесконтактно, на одного человека.
"Речь идет не только о мобильных телефонах и носятся устройствах, но также о планшетах," умном доме ", холодильниках, автомобилях. Количество устройств с платежной функцией будет расти: со временем новые устройства будут требовать новых функций", - рассказал Антон Тютюн.
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