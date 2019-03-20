Украина за год увеличила экспорт шоколадных изделий в ЕС на 23%. Кто покупает наибольше - инфографика
20 марта, 2019, 12:53
В прошлом году Украина увеличила экспорт продукции с содержанием какао в ЕС на 22,6%
Об этом в Twitter сообщил проект Представительства Евросоюза в Украине о перспективах и преимуществах зоны свободной торговли Украины с ЕС UpenEU .
"В прошлом году Украина увеличила экспорт продукции с содержанием какао в ЕС на 22,6% и поставила товаров на € 41,2 млн", - говорится в сообщении.
Если в 2017 году Украина продавала в страны ЕС продукции с содержанием какао 13,7 тыс тонн, то уже в прошлом году этот позазник вырос до 17,7 тыс. тонн.
Также проект UpenEU одав инфографику по странам, которые покупают наибольше украинских шоколадных изделий.
Согласно ей, крупнейшими имортерамы украинской продукции с содержанием какао является Румыния, Венгрия, Болгария и Польша.
- Напомним, Украина за год на 90% увеличила экспорт ржи в ЕС .
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За три года объем украинской торговли с ЕС вырос на 55% .
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