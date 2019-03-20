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Украина синхронизировала санкции против России с ЕС и США, - Порошенко

Украинские санкции были синхронизированы с санкциями Европейского союза и Соединенных Штатов против России

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Twitter.

"Сегодня обнародовал Указ о расширении пакета санкций против юридических и физических лиц РФ. Все, кто был причастен к акту агрессии в Керченском проливе, были включены в этот пакет санкций. Украинские санкции были синхронизированы с санкциями ЕС и США против РФ", - сообщил он .

  • Напомним, Совет ЕС одобрил пакет санкций против России за агрессию в Азовском море, нападение на украинские корабли и захват украинских моряков.
  • 20 марта Порошенко ввел в действие решение СНБО от 19 марта 2019 года  "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".
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