Украина синхронизировала санкции против России с ЕС и США, - Порошенко
20 марта, 2019, 22:41
Украинские санкции были синхронизированы с санкциями Европейского союза и Соединенных Штатов против России
Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Twitter.
"Сегодня обнародовал Указ о расширении пакета санкций против юридических и физических лиц РФ. Все, кто был причастен к акту агрессии в Керченском проливе, были включены в этот пакет санкций. Украинские санкции были синхронизированы с санкциями ЕС и США против РФ", - сообщил он .
Сегодня обнародовал Указ о расширении пакета санкций против юридических и физических лиц РФ. Все, кто был причастен к акту агрессии в Керченском проливе, были включены в этот пакет санкций. Украинские санкции были синхронизированы с санкциями ЕС и США против РФ- Петр Порошенко (@poroshenko) March 20, 2019
- Напомним, Совет ЕС одобрил пакет санкций против России за агрессию в Азовском море, нападение на украинские корабли и захват украинских моряков.
- 20 марта Порошенко ввел в действие решение СНБО от 19 марта 2019 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".
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