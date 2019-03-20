Украина синхронизировала санкции против России с ЕС и США, - Порошенко

20 марта, 2019, 22:41

Украинские санкции были синхронизированы с санкциями Европейского союза и Соединенных Штатов против России

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Twitter.

"Сегодня обнародовал Указ о расширении пакета санкций против юридических и физических лиц РФ. Все, кто был причастен к акту агрессии в Керченском проливе, были включены в этот пакет санкций. Украинские санкции были синхронизированы с санкциями ЕС и США против РФ", - сообщил он .

Сегодня обнародовал Указ о расширении пакета санкций против юридических и физических лиц РФ. Все, кто был причастен к акту агрессии в Керченском проливе, были включены в этот пакет санкций. Украинские санкции были синхронизированы с санкциями ЕС и США против РФ - Петр Порошенко (@poroshenko) March 20, 2019