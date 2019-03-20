Ученые убеждены, что гравитация влияет на то, как люди принимают решения

20 марта, 2019, 22:59

Важно принимать правильные решения в среде высокого давления

Об этом сказал канадский астронавт Крис Хэдфилд, вернувшись на Землю с Международной космической станции, пишет Newsweek, передает УНИАН.

"Чаще всего у вас есть только одна попытка сделать критически важные вещи. И последствием может быть либо жизнь, либо смерть", - сказал он.

"Человечество готовится к новой космической эре. Пилотируемые миссии на Марс теперь уже не кажутся столь далекими мечтами. А коммерческие компании могут дать шанс посетить другие планеты даже непрофессиональным астронавтам. Поэтому понимание того, как гравитация влияет на то, как люди принимают решения, никогда еще не было таким важным", - заявил психолог из Королевского университета Холлоуэй в Лондоне Раффаэлла Ферре.

По его словам, все живые организмы на Земле эволюционировали под постоянным воздействием гравитационного поля. Земное притяжение присутствует везде в качестве фона видимого для нас мира. Мы не можем его увидеть, почувствовать на запах или ощупь. Вместе с тем, оно играет фундаментальную роль в поведении и когнитивных способностях людей. Центральная нервная система не имеет "специальных" сенсоров для гравитации. Вместо этого невидимая физическая сила оценивается через интеграцию нескольких сенсорных сигналов в рамках процесса под названием "гравицепция". Он сочетает сигналы от глаз, вестибулярного аппарата и информацию от суставов и мышц.

Сложные органы в среднем ухе особенно важны в этом процессе. Под действием земного притяжения, когда наша голова расположена вертикально, небольшие камешки - вестибулярные отолиты - идеально сбалансированы в вязкой жидкости. Когда мы двигаем головой, глядя, например, вверх, гравитация заставляет жидкость двигаться. И это провоцирует сигналы, информирующие мозг, что наша голова уже не в вертикальном положении.

По информации ученых, длительное пребывание в невесомости во время космических миссий приводит к нескольким структурным и функциональным изменениям в человеческом теле. В то время как влияние нулевой гравитации на физические функции исследовались и раньше, влияние на процесс принятия решений до сих пор остается невыясненным. Несмотря на технические ограничения и прогнозируемую задержку в системах связи между Землей и Марсом, очень важно точно знать, как решительность людей изменится в условиях неземной гравитации. В общем, человеческое поведение - это постоянный компромисс между использованием привычных, но не всегда оптимальных выборов и открытием новых и потенциально выгодных альтернатив.

Ферре пишет, что вместе с коллегами пыталась выяснить, как гравитация влияет на человеческий выбор между рутинным сценарием и новой поведением. Во время эксперимента добровольцев просили называть ряд чисел в максимально случайном порядке. Каждый раз когда звучал специальный звук, им нужно было назвать произвольное число от 1 до 9. Важно то, что времени на раздумья не было. Поэтому таким образом мозг был вынужден отбросить рутинные реакции и генерировать новые ответы, что можно расценивать как адаптационное поведение. Но как этот процесс меняется под действием гравитации? Ученые решили проверить, как они чувствуют силу тяжести, изменив положение тела испытуемых. Собственно, их попросили лечь.

Результат показал, что лежа людям было трудно называть случайные цифры. А это, в свою очередь, указывает на то, что люди менее склонны генерировать новое поведение, когда гравитация действует на них необычным образом или бездействует вообще.