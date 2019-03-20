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Туск заверил, что лидеры ЕС на саммите подтвердят поддержку Украины

Лидеры государств и правительств стран-членов ЕС на саммите подтвердят твердую позицию по поддержке суверенитета Украины

Об этом говорится в письме-приглашении президента Европейского Совета ЕС Дональда Туска странам-членам Евросоюза для участия в саммите в Брюсселе, передает УНИАН.

"Что касается Украины, после пяти лет незаконной аннексии Крыма мы занимаем твердую позицию в нашей преданности украинскому суверенитету. Мы примем выводы, напоминая о нашей решимости", - заявил Туск.

Одной из главных тем саммита станет вопрос выхода Британии из ЕС.

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