Туск заверил, что лидеры ЕС на саммите подтвердят поддержку Украины

20 марта, 2019, 22:28

Лидеры государств и правительств стран-членов ЕС на саммите подтвердят твердую позицию по поддержке суверенитета Украины

Об этом говорится в письме-приглашении президента Европейского Совета ЕС Дональда Туска странам-членам Евросоюза для участия в саммите в Брюсселе, передает УНИАН.

"Что касается Украины, после пяти лет незаконной аннексии Крыма мы занимаем твердую позицию в нашей преданности украинскому суверенитету. Мы примем выводы, напоминая о нашей решимости", - заявил Туск.

Одной из главных тем саммита станет вопрос выхода Британии из ЕС.