//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Сытник не пришел на комитет Рады, где должен был отчитываться о работе НАБУ

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник не явился на заседание комитета Верховной Рады по предупреждению и противодействию коррупции, где должен был представить отчет ведомства за полгода деятельности

Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Юрий Савчук, сообщает Укринформ.

"У нас сегодня должен быть директор НАБУ Артем Сытник - но прислал" бумагу", что не будет", - сообщил на заседании комитета Савчук.

Первый заместитель председателя комитета огласил письмо Сытника.

"Учитывая указанный объем запланированных и назначенных событий, вынужден сообщить, что нет возможности принять участие в указанном заседании на определенную вами дату", - процитировал Савчук.

При этом нардеп уточнил, что дата отчета НАБУ на антикоррупционном комитете была определена еще две недели назад, говорится в сообщении.

Отмечается, что в среду комитет планировал провести слушания на тему: "Деятельность Национального антикоррупционного бюро Украины, выполнение возложенных на НАБУ задач, соблюдение им законодательства, прав и свобод лиц" с письменным отчетом о деятельности ведомства в течение предыдущих шести месяцев.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

20 марта, 2019 среда

больше новостей

20 марта, 2019 среда

19 марта, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать