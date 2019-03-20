Сытник не пришел на комитет Рады, где должен был отчитываться о работе НАБУ
Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Юрий Савчук, сообщает Укринформ.
"У нас сегодня должен быть директор НАБУ Артем Сытник - но прислал" бумагу", что не будет", - сообщил на заседании комитета Савчук.
Первый заместитель председателя комитета огласил письмо Сытника.
"Учитывая указанный объем запланированных и назначенных событий, вынужден сообщить, что нет возможности принять участие в указанном заседании на определенную вами дату", - процитировал Савчук.
При этом нардеп уточнил, что дата отчета НАБУ на антикоррупционном комитете была определена еще две недели назад, говорится в сообщении.
Отмечается, что в среду комитет планировал провести слушания на тему: "Деятельность Национального антикоррупционного бюро Украины, выполнение возложенных на НАБУ задач, соблюдение им законодательства, прав и свобод лиц" с письменным отчетом о деятельности ведомства в течение предыдущих шести месяцев.
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