Сытник не пришел на комитет Рады, где должен был отчитываться о работе НАБУ

"У нас сегодня должен быть директор НАБУ Артем Сытник - но прислал" бумагу", что не будет", - сообщил на заседании комитета Савчук.

Первый заместитель председателя комитета огласил письмо Сытника.

"Учитывая указанный объем запланированных и назначенных событий, вынужден сообщить, что нет возможности принять участие в указанном заседании на определенную вами дату", - процитировал Савчук.

При этом нардеп уточнил, что дата отчета НАБУ на антикоррупционном комитете была определена еще две недели назад, говорится в сообщении.

Отмечается, что в среду комитет планировал провести слушания на тему: "Деятельность Национального антикоррупционного бюро Украины, выполнение возложенных на НАБУ задач, соблюдение им законодательства, прав и свобод лиц" с письменным отчетом о деятельности ведомства в течение предыдущих шести месяцев.