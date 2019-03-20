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Синоптик предупредила украинцев о переменчивой погоде с дождем и похолоданием


фото: Наталка Діденко, синоптик Еспресо.tv
В ближайшие дни погода в большинстве областей Украины будет нестабильной и постоянно меняющейся

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

По прогнозам г-жа Диденко погода в Украине будет нестабильной, ожидаются периодически дожди. При приближении ночной температуры воздуха до 0 ° C и ниже, в частности, в Карпатах, в зоне облачности могут быть осадки в виде мокрого снега.

Температура воздуха днем будет колебаться в пределах от + 7 ° C до + 11 ° C. На мероприятии ожидается + 6 ° C ... + 8 ° C, на севере + 6 ° C ... + 10 ° C, на востоке + 12 ° C ... + 14 ° C, в центре + 8 ° C. .. + 11 ° C, на юге + 12 ° C ... + 14 ° C

20 марта в Киеве облачно с прояснениями, утром ожидается небольшой дождь. Днем температура воздуха будет + 6 ° C ... + 8 ° C.

22 и 23 марта в столице ожидаются осадки.

 

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