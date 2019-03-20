Суд отклонил иск кандидата в президенты Бойко против UA:Общественное относительно политической рекламы

20 марта, 2019, 15:55

Шевченковский райсуд Киева отказал в удовлетворении иска кандидата в президенты Юрия Бойко в Национальной общественной телерадиокомпании, поданного из-за отказа размещать его рекламе

Об этом сообщает пресс-служба НСТУ.

Суд установил, что истец не предоставил никаких доказательств противоправности действий Общественного вещателя. Кроме того, суд отметил, что ОАО "НСТУ" не нарушало требований действующего законодательства о выборах, так же, как не нарушало и никаких прав Юрия Бойко как субъекта избирательного процесса, говорится в сообщении.

В НСТУ отмечают, что ранее к ним обратилась "Оппозиционная платформа - "За жизнь" с просьбой о размещении политической рекламы кандидата на пост президента Украины Бойко.

В пресс-службе отмечают, что Общественный вещатель обратил внимание на ряд нарушений законодательства в предоставленной рекламе.

Телеканал просил устранить нарушения для дальнейшей возможности размещения рекламы в эфире. Однако вместо этого на сайте политсилы появилась манипулятивная заявление о якобы цензуре со стороны НСТУ, говорится в сообщении.

Юрий Бойко обратился в суд с просьбой признать неразмещении его ролика в эфире каналов Общественного вещателя противоправным.

Пресс-служба отмечает, что Общественный вещатель всегда соблюдает требования законодательства и предоставляет равные возможности для всех кандидатов на пост президента Украины.