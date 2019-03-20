Стратегию Порошенко, нацеленную на борьбу с бедностью, одобрили и поддержали активисты

20 марта, 2019, 16:26

Общественные активисты, присоединившиеся к инициативе #Команда_Порошенка, во время пресс-конференции в ИА "Украинские новости" выразили свое мнение о заявлении президента об открытии в Украине второго фронта - фронта борьбы с бедностью

Активисты объяснили, что борьбу с бедностью в Украине трудно было начать в 2014 году, потому что российская агрессия нанесла тяжелый удар отечественной экономике - страна потеряла важные индустриальные центры, были прерваны промышленные цепочки, утрачены некоторые точки сбыта нашей продукции.

"Последние пять лет все усилия президента Петра Порошенко были направлены именно на стабилизацию ситуации на востоке, остановку агрессора, применение и привлечение международной поддержки в отношении санкций и давления на Российскую Федерацию. А также на поиск альтернативных рынков сбыта для украинской продукции, что позволит наращивать украинскую экономику и бороться с не менее серьезным и опасным врагом - бедностью в Украине", - отметил активист Руслан Синегубый.

Также он подчеркнул, что обвинения оппозиции в том, что пенсионеры получили дополнительные выплаты перед выборами - безосновательны. Так как решение об индексации пенсий было принято еще в 2017 году. Уже тогда было известно, что с 1 марта 2019 года проиндексированы будут все остальные пенсии в Украине. Начат был и весь процесс - в 2018 году 5миллионов пенсионеров получили индексированные пенсии.

Активисты подчеркнули, что несмотря на российскую агрессию президенту удалось вдвое увеличить минимальную заработную плату, начать процесс индексации пенсий.

Так, председатель организации "Наш дом - Дарница" Сергей Левада добавил, что борьба с бедностью поможет Украине не только экономически. Она также уменьшит поток эмиграции в другие страны.

"Хочу добавить, что мой коллега прав в том, что применьшить достижения Петра Порошенко в борьбе с бедностью трудно. Несмотря на все мы уже видим результат. Порошенко понадобилось всего пять лет, чтобы, несмотря на вооруженную агрессию, постоянные расходы на оборону, потерю 7% территории и 23% поступлений в ВВП из-за оккупации, добиться экономического роста, зафиксированного международными аудиторами. и даже выкроить живые деньги для социальной сферы - для увеличения пенсий", - подчеркнула активистка Оксана Ковалевская.

Кроме того, она отметила, что Петру Порошенко удалось "сделать невозможное" - повысить макроэкономические показатели Украины.

"В нашей стране произошли индексация пенсий и монетизация субсидий, выплаты пенсионерам, помощь многодетным семьям стала регулярной, в больницах появились бесплатные анализы, а в аптеках - бесплатные лекарства. Уже в прошлом году по всем макроэкономическим показателям начался рост экономики Украины", - отметила Ковалевская.

Также активистка отметила, что 31 марта украинцам надо сделать правильный выбор.

"Через несколько недель нам надо выбирать будущее для Украины. Надо помнить о том, что ставка очень высока, поэтому важно не ошибиться", - завершила Оксана Ковалевская.