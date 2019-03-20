Спецназовцы "КОРД" задержали банду преступников по подозрению в разбойном нападении
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Днепропетровской области.
Отмечается, что 5 марта ночью в дом зашли вооруженные мужчины в масках, избили хозяина и под угрозами забрали деньги, украшения, оружие и другие ценные вещи. В ходе расследования установили, что к преступлению причастна группа молодых людей, жителей Днепра.
В автомобиле одного из задержанных правоохранители нашли 3 пистолета и черный одежда, предназначенная для разбойных нападений.
Также во время обысков в квартирах и гостиничном номере, где жил один из мужчин, изъяли гранатомет, 11 гранат, патроны и еще 2 пистолета. Кроме этого, полицейские обнаружили часть денег и охотничьи ружья, которые банда украла во время разбойного нападения на супругов.
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