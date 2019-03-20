Советник Путина Лесин умер от удушения, - Радио Свобода

20 марта, 2019, 17:26

Бывший российский министр и советник президента РФ Михаил Лесин, которого в 2015 году нашли мертвым в номере отеля в Вашингтоне, получил травму шеи, связанную с повешением и удушением

Об этом сообщает издание Радио Свобода.

Отмечается, что 57-летний Михаил Лесин получил перелом подъязычной кости "в момент или около того", когда он умер в ноябре 2015 года, согласно медицинскому отчету на 149 страницах.

В 2016 году полиция и прокуратура США в Вашингтоне пришли к выводу, что смерть Лесина была случайной и возникла в результате травм, связанных с ударами тупыми предметами по голове, шее, туловищу, верхним и нижним конечностям, "которые были вызваны падением". Острая интоксикация этанолом была названа одной из причин.

Напомним, Михаила Лесина 5 ноября 2015 года нашли мертвым в номере отеля в Вашингтоне. Тело Лесина было опознано представителем посольства России в США. Похоронен после кремации в Лос-Анджелесе.

Лесин возглавлял "Газпром медиа холдинг", в состав которого входят телекомпании НТВ, ТНТ, спутниковая телекомпания "НТВ-Плюс", радиостанции "Эхо Москвы", "Cити-FM", Relax-FM и издательство "Семь дней", с 1 октября 2013 года по 12 января 2015 года. Под его руководством холдинг приобрел основные активы компании "ПрофМедиа", в том числе телеканалы ТВ-3 и "2х2", а также кинокомпанию "Централ Партнершип".

В 1999-2004 годах Лесин был министром печати РФ. До этого занимал должности заместителя председателя ВГТРК и руководителя управления президента РФ по связям с общественностью.