Шинный завод "Росава" не занимается торговлей с ОРДЛО
20 марта, 2019, 17:30
Пресс-служба компании "Росава" просит обратить внимание на то, что недавно распространенная в СМИ информация о торговле предприятия с так называемыми "ДНР" и "ЛНР" не соответствует действительности, а заголовок и выводы, сделанные автором, имеют провокационный характер и наносят ущерб деловой репутации и имиджу единственного действующего шинного завода в Украине
Пресс-служба компании "Росава" просит обратить внимание на то, что недавно распространенная в СМИ информация о торговле предприятия с так называемыми "ДНР" и "ЛНР" не соответствует действительности, а заголовок и выводы, сделанные автором, имеют провокационный характер и наносят ущерб деловой репутации и имиджа единственного действующего шинного завода в Украинию
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