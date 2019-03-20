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Шинный завод "Росава" не занимается торговлей с ОРДЛО


фото: rosava.com
Пресс-служба компании "Росава" просит обратить внимание на то, что недавно распространенная в СМИ информация о торговле предприятия с так называемыми "ДНР" и "ЛНР" не соответствует действительности, а заголовок и выводы, сделанные автором, имеют провокационный характер и наносят ущерб деловой репутации и имиджу единственного действующего шинного завода в Украине

Пресс-служба компании "Росава" просит обратить внимание на то, что недавно распространенная в СМИ информация о торговле предприятия с так называемыми "ДНР" и "ЛНР" не соответствует действительности, а заголовок и выводы, сделанные автором, имеют провокационный характер и наносят ущерб деловой репутации и имиджа единственного действующего шинного завода в Украинию

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