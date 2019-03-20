Серьги вместо таблеток: американские ученые изобрели новую форму контрацептивов

20 марта, 2019, 21:37

В Технологическом институте Джорджии химики создали противозачаточные средства ув виде сережек

Об этом сообщает Inside Business.

Новую форму контрацептивов химики считают лучшей альтернативой таблеткам.

Такие серьги пропитаны синтетическими гормонами, которые поступают в организм через мочку уха. Ученые говорят, что так риск забыть о предохранении сводится к минимуму.

"Прием гормональных контрацептивов обеспечивает почти идеальную профилактику нежелательной беременности, но многие просто забывают о таблетках", - объясняют исследователи.

По словам химиков, добровольцы уже протестировали украшение и она показала высокие результаты. Вскоре ученые собираются вывести свою разработку на рынок.

Ранее сообщалось, что инженеры из Технического университета Джорджии разработали безболезненный неинвазивный пластырь из Микроиглы для контрацепции. Такое устройство достаточно прикрепить к коже на пять секунд один раз в месяц.