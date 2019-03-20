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САП собирается отказаться от обвинения по делу Омеляна


фото: REUTERS
Прокуроры САП готовят постановление об отказе от обвинения по делу министра инфраструктуры Владимира Омеляна

Об этом во время комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения коррупции сообщил председатель САП Назар Холодницкий, передает РБК-Украина.

По его словам, дело Омеляна было направлено САП в суд за два дня до того, как Конституционный суд признал статью о незаконном обогащении неконституционной.

"Судьба этих производств, которые есть в судах. Владимиру Омеляну назначено на 3 апреля (судебное заседание, - ред.) Мы готовим постановление об отказе от обвинения в связи с фактической декриминализацией преступления, в котором его обвиняют. Учитывая, что статья (о незаконном обогащении, - ред.) недействительна, у прокурора нет другого выхода", - сообщил Холодницкий.

  • Напомним, в сентябре прошлого года НАБУ объявило министру инфраструктуры Владимиру Омеляну подозрение в незаконном обогащении и сокрытии доходов ..
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