САП собирается отказаться от обвинения по делу Омеляна

20 марта, 2019, 17:54

Прокуроры САП готовят постановление об отказе от обвинения по делу министра инфраструктуры Владимира Омеляна

Об этом во время комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения коррупции сообщил председатель САП Назар Холодницкий, передает РБК-Украина.

По его словам, дело Омеляна было направлено САП в суд за два дня до того, как Конституционный суд признал статью о незаконном обогащении неконституционной.

"Судьба этих производств, которые есть в судах. Владимиру Омеляну назначено на 3 апреля (судебное заседание, - ред.) Мы готовим постановление об отказе от обвинения в связи с фактической декриминализацией преступления, в котором его обвиняют. Учитывая, что статья (о незаконном обогащении, - ред.) недействительна, у прокурора нет другого выхода", - сообщил Холодницкий.