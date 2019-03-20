РФ продолжает отправлять украинских моряков на психиатрическую экспертизу

20 марта, 2019, 20:12

Российские следователи назначили психолого-психиатрическую экспертизу уже для 23 военнопленных украинских моряков

Об этом написал в Facebook адвокат Николай Полозов.

Как отмечается, в среду 20 марта состоялись следственные действия в отношении военнопленного украинского моряка, командира МБАК "Никополь" Богдана Небылицы. Его вместе с адвокатом ознакомили с постановлением о назначении комиссионной комплексной амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы.

Защита возражала против назначения экспертизы на том основании, что нормы международного гуманитарного права, в частности III Женевская конвенция от 12.08.1949 "Об обращении с военнопленными", не предусматривают проведения таких действий в отношении военнопленных. Вместе с тем, следствие, несмотря на возражения защиты, намерено провести экспертизу.

"Всего с постановлениями о назначении экспертизы ознакомлены 23 военнопленных украинских моряка. Последнее постановление будет представлено для ознакомления военнопленному Михаилу Власюку и его адвокату завтра, 21 марта", - говорится в сообщении.