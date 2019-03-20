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РФ продолжает отправлять украинских моряков на психиатрическую экспертизу

Российские следователи назначили психолого-психиатрическую экспертизу уже для 23 военнопленных украинских моряков

Об этом написал в Facebook адвокат Николай Полозов.

Как отмечается, в среду 20 марта состоялись следственные действия в отношении военнопленного украинского моряка, командира МБАК "Никополь" Богдана Небылицы. Его вместе с адвокатом ознакомили с постановлением о назначении комиссионной комплексной амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы.

Защита возражала против назначения экспертизы на том основании, что нормы международного гуманитарного права, в частности III Женевская конвенция от 12.08.1949 "Об обращении с военнопленными", не предусматривают проведения таких действий в отношении военнопленных. Вместе с тем, следствие, несмотря на возражения защиты, намерено провести экспертизу.

"Всего с постановлениями о назначении экспертизы ознакомлены 23 военнопленных украинских моряка. Последнее постановление будет представлено для ознакомления военнопленному Михаилу Власюку и его адвокату завтра, 21 марта", - говорится в сообщении.

  • 5 ноября 2018 года в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, уведомили другую сторону. Однако вместо тогог, чтоы обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ и совершили нападение на корабли ВМС Украины.
  • 27-28 ноября 2018 года оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
  • Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными .
  • 15 января суд РФ продлил арест всем пленным украинским морякам. 21 из них арестовали до 24 апреля, еще трех (Эйдера, Сороку, Артеменко) - до 26 апреля, поскольку из-за ранения их впервые арестовали на два дня позже.
  • Адвокаты моряков обжаловали продление ареста.
  • ЕС принял санкции против 8 россиян за агрессию в Керченском проливе.
  • Следствие назначило психолого-психиатрическую экспертизу военнопленным украинским морякам.
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