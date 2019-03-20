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Размер пособия по безработице зависит от стажа и зарплаты, - Госслужба занятости

Размер выплаты по безработице зависит от стажа, основания прекращения трудовых отношений и размера заработной платы

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы занятости.

Отмечается, застрахованным лицам, стаж которых в течение последних 12 месяцев составляет не менее шести месяцев, размер пособия по безработице определяется в процентах к их средней заработной платы (дохода) в зависимости от страхового стажа:

-до 2 лет - 50%;

-от 2 до 6 лет - 55%;

-от 6 до 10 лет - 60%;

-более 10 лет - 70%.

Застрахованные лица, имевшие страховой стаж менее шести месяцев, имеют право на пособие по безработице в минимальном размере, говорится в сообщении.

Кроме того, пособие по безработице не может превышать четырехкратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Пособие по безработице не может превышать четыре прожиточных минимума.

По данным службы занятости, в феврале 2019 года в Украине было официально зарегистрировано 367 тис.безробитних, щп на 2,7 тыс больше, чем в январе 2019 года.

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