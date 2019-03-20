Размер пособия по безработице зависит от стажа и зарплаты, - Госслужба занятости
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы занятости.
Отмечается, застрахованным лицам, стаж которых в течение последних 12 месяцев составляет не менее шести месяцев, размер пособия по безработице определяется в процентах к их средней заработной платы (дохода) в зависимости от страхового стажа:
-до 2 лет - 50%;
-от 2 до 6 лет - 55%;
-от 6 до 10 лет - 60%;
-более 10 лет - 70%.
Застрахованные лица, имевшие страховой стаж менее шести месяцев, имеют право на пособие по безработице в минимальном размере, говорится в сообщении.
Кроме того, пособие по безработице не может превышать четырехкратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Пособие по безработице не может превышать четыре прожиточных минимума.
По данным службы занятости, в феврале 2019 года в Украине было официально зарегистрировано 367 тис.безробитних, щп на 2,7 тыс больше, чем в январе 2019 года.
- Напомним, по данным Государственной службы статистики в декабре 2018 года в Украине было официально зарегистрировано 341,7 тыс. безработных , что на 40,7 тыс. больше, чем в ноябре.
Читайте также
-
-
-
14 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
14 марта, 2019 10 фактов из жизни Владимира Петрова
-
Читайте также
-
-
14 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
14 марта, 2019 10 фактов из жизни Владимира Петрова