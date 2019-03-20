"Шахтер" избавится от бразильского полузащитника
20 марта, 2019, 17:45
Полузащитник "Шахтера" Дентиньо в ближайшее время может вернуться в бразильский "Коринтианс"
Об этом сообщает 1news.com.br.
Бразильский клуб хотел подписать 30-летнего футболиста еще в прошлом году, но не смог договориться с "Шахтером". Сейчас в "Коринтианс" рассчитывают, что с дончанами будет легче найти общий язык, поскольку они подписали нескольких конкурентов на позицию бразильского хавбека.
В нынешнем сезоне Дентиньо сыграл за "Шахтер" всего 9 матчей во всех турнирах но не отличился результативными действиями.
Дентиньо перешел в "Шахтер" летом 2011 года из "Коринтианса" за 7,5 млн евро. Контракт бразильца с дончанами рассчитан до лета 2021 года.
- Напомним, 28 февраля "Шахтер" объявил о трансфере футболиста молодежной сборной Бразилии Тете.
- "Шахтер" прописал в контракте бразильского футболиста Тете отступные в 150 млн евро
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