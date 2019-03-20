"Президентские выборы будут по-настоящему конкурентными": G7 обещает поддержать Украину

20 марта, 2019, 22:56

Группа послов стран Большой семерки заявили, что поддерживают желание украинских граждан, чтобы выборы президента были прозрачными и честными

Соответствующее сообщение опубликовала "Группа поддержки Украины" в Twitter в рамках председательства Франции в G7 в 2019 году.

"Послы G7 поддерживают избранный Украиной демократический путь. Нас вдохновляет то, что президентские выборы 2019 будут по-настоящему конкурентными, а украинские граждане будут иметь возможность выбора", - сообщила пресс-служба.

Также отмечается, что они будут внимательно следить за президентскими выборами в Украине.

"Как давние сторонники Украины, мы будем внимательно следить за этими выборами, предоставлять наблюдателей в различные мониторинговые миссии и поддерживать украинские учреждения, которые защищают избирательный процесс в рамках верховенства права", - говорится в сообщении.

"Мы разделяем желание простых украинцев, чтобы предстоящие выборы были свободными, честными, прозрачными, мирными и отражали волю украинских избирателей", - отмечается в сообщении.