"Президентские выборы будут по-настоящему конкурентными": G7 обещает поддержать Украину
Соответствующее сообщение опубликовала "Группа поддержки Украины" в Twitter в рамках председательства Франции в G7 в 2019 году.
"Послы G7 поддерживают избранный Украиной демократический путь. Нас вдохновляет то, что президентские выборы 2019 будут по-настоящему конкурентными, а украинские граждане будут иметь возможность выбора", - сообщила пресс-служба.
Также отмечается, что они будут внимательно следить за президентскими выборами в Украине.
"Как давние сторонники Украины, мы будем внимательно следить за этими выборами, предоставлять наблюдателей в различные мониторинговые миссии и поддерживать украинские учреждения, которые защищают избирательный процесс в рамках верховенства права", - говорится в сообщении.
"Мы разделяем желание простых украинцев, чтобы предстоящие выборы были свободными, честными, прозрачными, мирными и отражали волю украинских избирателей", - отмечается в сообщении.
March 20, 2019
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