"Подарок с небес": два американца нашли посреди поля холодильник с пивом

20 марта, 2019, 23:23

Два американца обнаружили полный пива холодильник посреди затопленного поля

Об этом сообщает WSB-TV.

В воскресенье, 17 марта, Кайл Симпсон (Kyle Simpson) и Гейленд Стауффер (Gayland Stouffer) шли через поле к дороге после того, как целый день убирали в хижине у одного из них. Строение, расположенное на реке в округе Батлер, штат Небраска, пострадало из-за недавнего наводнения.

В 45 метрах от дороги Стауффер заметил небольшой холодильник. Из любопытства мужчина открыл его и обнаружил, что тот заполнен холодным пивом. Друзья выпили по одной банке и забрали холодильник себе. "Это был подарок, посланный небесами, и мы были рады насладиться им", - отметил Симпсон.

На следующий день мужчины опубликовали в соцсетях фотографию и пост с рассказом о том, что случилось. Всего за несколько часов они набрали более 7,5 тыс. лайков. Комментаторы шутливо называли холодильник "волшебным".

Фотографию увидел и владелец холодильника Брайан Хили (Brian Healy). Прибор показался мужчине знакомым, тем более что пиво в нем было именно тех марок, которые любит его семья. Холодильник перевезли в домик на реке из квартиры после пожара, ведь он пропах дымом. Когда дом разрушило наводнение, он поплыл по течению в поле. Хили связался с Симпсоном, и тот обещал вернуть ему холодильник вместе с остатками пива.