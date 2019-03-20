"2,5 млн грн для победы кандидата Ю": Луценко о разоблачении в Ривненской сети подкупа избирателей
Об этом Луценко написал в Facebook.
"Сегодня в г. Дубно Ривненской области ГБР, СБУ и ГПУ задержали местного участника сети подкупа за одного из кандидатов в президенты. В связи с этим предлагаю простую арифметическую задачку: если участник всеукраинской сети депутата Д получает от киевского штаба в сумке 2,5 млн грн "черного нала" для победы кандидата Ю в городе с населением в 35 тыс., то сколько такой наличности планирует потратить штаб Ю для победы в стране с количеством избирателей 35 млн", - написал Луценко.
Генпрокурор отметил сомнительном происхождении изъятых средств.
"Если кто-то может ответить на значительно более сложный вопрос: откуда у штаба такие неучтенные в избирательном фонде средства - прошу связаться с следователями ГБР", - добавил Луценко.
- Напомним, ранее Луценко заявил, что фигурантам дела о "пирамиде" по подкупу избирателей разослали 5 тыс. повесток.
- С начала избирательной кампании полиция получила более 3 тыс. заявлений о нарушениях.
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